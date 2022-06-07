Пхеньян, 7 июня, 2022, 08:34 — ИА Регнум. За прошедшие сутки 61 370 человек с симптомами лихорадки было выявлено в Северной Корее. Об этом 7 июня сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Общее число заразившихся неизвестной лихорадкой в КНДР составило с конца апреля более 4,19 млн человек. Из них выздоровели 4,08 млн пациентов, ещё 115 тыс. находятся под наблюдением врачей. Информация о новых летальных исходах не поступала, общее число погибших от «неизвестной лихорадки» — 71 человек. Уровень смертности составил 0,002%.

Как сообщало ИА REGNUM, в Южной Корее за минувшие сутки выявили 6172 случая заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в стране увеличилось до 18 174 880.