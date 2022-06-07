Москва, 7 июня, 2022, 08:32 — ИА Регнум. Новую видеозапись боевой работы расчётов российских самоходных гаубиц «Мста-С» в ходе спецоперации Вооруженных сил (ВС) РФ по денацификации Украины обнародовало 7 июня Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM САУ «МСТА-С»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как расчеты российских гаубиц наносят удары по позициям киевских боевиков, а также видеозаписи объективного контроля, которые показывают поражение военных объектов и техники ВСУ.

При этом отмечается, что для ведения огня по позициям и боевой технике украинских нацистов российские артиллеристы используют высокоточные артиллерийские боеприпасы «Краснополь».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что Следственный комитет России расследует обстоятельства новых военных преступлений, совершённых украинскими силовиками.