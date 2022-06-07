Красноярск, 7 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Уголовное дело в отношении директора строительных фирм направлено в суд в Красноярском крае. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом ГУ МВД.

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Завершено предварительное расследование уголовного дела против руководителя строительных организаций, обвиняемого по ч. 2 ст. 201 УК РФ («Злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия»).

По версии следствия, с 2014-го по 2021 год мужчина привлёк деньги граждан для возведения нескольких жилых домов в Красноярске. Он нарушил законодательство, нерационально распорядившись объектами долевого строительства и деньгами дольщиков.

«Действия фигуранта повлекли прекращение строительных работ на всех объектах, а также утрату финансовой устойчивости и банкротство компаний-застройщиков», — прокомментировала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Общая сумма ущерба, причинённого 612 дольщикам, превысила 1 млрд рублей.

Потерпевшие проживают в пяти регионах РФ. Следователи их допросили. Проведён анализ документов, необходимые экспертизы. Объём уголовного дела — 76 томов. Арестовано имущество обвиняемого на 56 млн рублей — земельные участки и объекты недвижимости в Красноярском крае.

Уголовное дело с утверждённым обвинительным заключением направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в Ульяновской области передано в суд уголовное дело о хищении у участников долевого строительства более 984 млн рублей.

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