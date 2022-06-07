Москва, 7 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Россия снизила внешний государственный долг по итогам первого квартала 2022 года, сообщает Счётная палата РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллары

По состоянию на 1 апреля, внешний госдолг составил 57,143 млрд долларов. По сравнению с показателями на 1 января, произошло снижение на 2,558 млрд долларов или на 4,3%.

Как сообщало ИА REGNUM, Удмуртия получит бюджетный кредит в размере 710 млн рублей на компенсацию средств, направленных на погашение государственного долга.