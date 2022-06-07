Москва, 7 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. В Ненецком автономном округе пропал топ-менеджер российской социальной сети ВКонтакте (VK) Владимир Габриелян, пишут СМИ со ссылкой на региональное МЧС и окружной Союз оленеводов.

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Как пишут СМИ, первый замгендиректора холдинга VK Габриелян и ещё три человека пересекали реку на вездеходах около села Шойна. Вездеход опрокинулся и пассажиров стало уносить в Белое море.

Два человека, в том числе супруга Габриеляна, смогли выбраться. Еще два человека, включая топ-менеджера, пропали без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, российские соцсети столкнулись с повышенным интересом пользователей, которые ушли с зарубежных площадок, заявил технический директор холдинга VK Владимир Габриелян.

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