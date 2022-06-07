Ульяновск, 7 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. В Ульяновской области по заказу центра медицинской радиологии планируется провести доклинические исследования радиофармацевтического препарата. Соответствующее извещение о проведении электронного аукциона опубликовано на портале госзакупок, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документ.

https://zakupki.gov.ru Скриншот с сайта госзакупок

Заказчиком является государственное бюджетное учреждение «Федеральный научно-клинический центр медицинской радиологии и онкологии» ФМБА России, расположенное в Димитровграде Ульяновской области. Центру понадобились услуги на проведение экспериментальных работ по доклиническим исследованиям радиофармацевтического лекарственного препарата.

«[Препарата] для терапии нейроэндокринных злокачественных новообразований, расчёт поглощённых доз внутреннего облучения критических органов и тканей после инъекции», — отмечается в документации.

Согласно документу, необходимо оценить безопасность применения — в частности, изучить местнораздражающее действие, острую токсичность, иммунотоксические и аллергезирующие свойства, оценить поглощённые дозы облучения и эффективной дозы при внутриопухолевом введении.

Начальная цена контракта определена в размере11 400 000 рублей.

Заявки завершат принимать 15 июня. Ожидается, что работы при подписании контракта будут выполнены по 30 сентября 2023 года.