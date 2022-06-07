Петропавловск-Камчатский, 7 июня, 2022, 08:29 — ИА Регнум. На Камчатке в мае вырос уровень рождаемости — на свет появились 257 малышей (апрель — 239), среди которых две пары близнецов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в правительстве края.

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5 мая на Камчатке появились на свет «королевские близнецы», которым родители дали имена София и Денис. Они стали 10-й парой разнополых двойняшек, которые появились на свет на Камчатке с начала 2022 года.

18 мая родились близнецы Ислам и Карим.

В мае на Камчатке зарегистрировали 120 браков и 159 разводов.

Как сообщало ИА REGNUM, на Камчатке в 2021 году в отделах ЗАГС зарегистрировали 2537 браков. Самым популярным месяцем для свадеб стал сентябрь — состоялось 289 торжественных регистраций.