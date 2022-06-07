Токио, 7 июня, 2022, 08:27 — ИА Регнум. Проведение нового ядерного испытания в КНДР в ближайшее время является вероятным. Об этом 7 июня заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно на пресс-конференции.

Acdx КНДР

На вопрос, есть ли признаки подготовки Пхеньяна к ядерному испытанию, Мацуно ответил: «Есть возможность такого рода провокационных действий со стороны Северной Кореи».

По его словам, Токио сейчас занят сбором и анализом соответствующей информации и усиливает наблюдение за КНДР.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первый замглавы Госдепа США Уэнди Шерман заявила, что КНДР столкнётся с решительным ответом со стороны Вашингтона в случае проведения ядерных испытаний.