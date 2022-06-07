Шелехов, Иркутская область, 7 июня, 2022, 08:25 — ИА Регнум. ГУ МЧС РФ по Иркутской области сообщает подробности пожара, произошедшего в ночью 7 июня в родильном отделении Шелеховской районной больницы. Со ссылкой на слова радиотелефониста ангарского центрального пункта связи 3 пожарно-спасательного отряда Ольги Образцовой, которая в тот момент находилась в стационаре, спасатели информируют, что возгорание началось около 2:00 по местному времени. В это время сработала автоматическая пожарная сигнализация.

МЧС Пожар в родительном отделении Шелеховской районной больницы

«Первой мыслью было, что сработка, возможно, «ложная», но я встала, выглянула в коридор. Почувствовала слабый запах гари, вернулась в палату взяла необходимое, помогла собраться соседке. Наверное, можно говорить о профессиональном навыке — ты знаешь, как действовать, замечаешь, как реагируют на ситуацию другие, чтобы подкорректировать, если нужно.

Я позвонила в пожарную охрану, убедилась, что вызов уже приняли от очевидцев, и подразделения в пути. Персонал оказывал помощь другим роженицам, эвакуировали малышей. Мы вышли — увидели горящую кровлю здания и услышали сирены подъезжающих пожарных автомобилей», — пояснила Ольга Образцова.

По её словам, паники не было, все действовали очень четко и слажено, без проволочек. Всего до прибытия пожарно-спасательных подразделений из здания был эвакуирован 21 человек: 10 рожениц, 7 малышей, четыре человека из числа медицинского персонала.

«Недалеко была припаркована моя машина, мы сложили туда вещи, потому что шел дождь. Через несколько минут подъехал автобус, которым нас всех перевезли в другое отделение», — уточнила Ольга Образцова.

На вызов, поступивший в 1 час 46 минут, первые пожарные подразделения прибыли в течение пяти минут. Горела кровля трехэтажного кирпичного здания, пожар удалось локализовать на площади 200 квадратных метров. В 2 часа 50 минут открытое горение было ликвидировано.

На месте работали 5 автоцистерн, автолестница, 20 человек личного состава. Работало звено газодымозащитной службы.

Внутренние помещения здания и медицинское оборудование не повреждены. Погибших и пострадавших нет.

На месте работают эксперты испытательной пожарной лаборатории. Дознавателям МЧС России предстоит установить обстоятельства произошедшего пожара и его точную причину.

Как сообщало ИА REGNUM, каждый месяц родительное отделение Шелеховской районной больницы принимает до 30 родов. Женщин с осложнениями направляют в областной центр. Пока в здании будет проходить обследование абсолютно всех рожениц будут отправлять в Иркутск.

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