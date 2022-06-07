В Башкирии на автотрассе загорелся автомобиль
Уфа, 7 июня, 2022, 08:30 — ИА Регнум. Автомобиль загорелся в Башкирии. Об этом сообщает пресс-служба государственного комитета республики по чрезвычайным ситуациям.
Greg Matthews
Горящий автомобиль
Сообщается, что ночью 7 июня в Нуримановском районе рядом с населенным пунктом Павловка на автотрассе загорелась автомашина ВАЗ-2115.
На место происшествия оперативно выезжали спасатели и пожарные. К счастью никто не пострадал и не погиб.
Сообщается, что причина возгорания пока неизвестна. По словам сотрудников служб, хозяина транспортного средства на месте не было.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии в результате опрокидывания автомобиля погиб подросток.