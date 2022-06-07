Москва, 7 июня, 2022, 08:25 — ИА Регнум. От объединения Пенсионного фонда (ПФ) и Фонда социального страхования (ФСС), которое постепенно воплощается в жизнь с 2018 года, выиграют все, и в первую очередь, по мнению экспертов, простые граждане России. Об этом 7 июня говорится в статье издания «КП».

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Отмечается, что в данный момент нередки ситуации, когда жителю РФ приходится для решения своих проблем обращаться отдельно в каждый из этих фондов, чего не нужно будет делать после объединения их в единый Социальный фонд.

Также указывается, что, к примеру, на данный момент пенсию по инвалидности гражданам выплачивает ПФ, а средства реабилитации — ФСС. Родовой сертификат и пособие по уходу за детьми до 1,5 лет выдает ФСС, а материнский капитал — ПФ.

В то же время уточняется, что объединение позволит создать базу для введения единого тарифа, так как в настоящее время работающие по различным типам договоров имеют неравный объем социальных гарантий. К последним относятся те, кто работает по гражданско-правовым договорам (как правило, временная работа), и им не выплачиваются больничные, не предоставляется оплачиваемый отпуск по беременности и родам.

Кроме того, добавляется, что при введении единого тарифа максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составит 57,4 тыс. рублей (до этого 37,9 тыс. рублей); максимальный размер пособия по беременности и родам (за 140 дней) — 660,9 тыс. рублей (до этого 435,9 тыс. рублей); и максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности при стаже 8 и более лет — 143,5 тыс. рублей (до этого 94,7 тыс. рублей), от 5 до 8 лет — 114,8 тыс. рублей (до этого 75,7 тыс. рублей) и до 5 лет — 86,1 тыс. рублей (до этого 56,8 тыс. рублей).

При этом пакет законопроектов, предусматривающих введение единого тарифа, вступает в силу с 1 января 2023 года.

Отметим, в среду, 8 июня, Госдума России намерена рассмотреть в первом чтении законопроекты по объединению ПФР и ФСС и введению единого тарифа страховых взносов.