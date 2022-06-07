Тбилиси, 7 июня, 2022, 08:23 — ИА Регнум. Правительство Грузии 6 июня обратилось в конституционный суд с иском, в котором обвинило президента республики Саломе Зурабишвили в нарушении конституции. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Саломе Зурабишвили

Причиной обращения стало то, что президент не подписывает приказы о назначении и увольнении ряда послов и других дипломатических работников.

«Согласно Конституции Грузии, исключительной прерогативой правительства Грузии является решение о том, какой посол или глава дипломатической миссии наиболее подходит в конкретной ситуации в соответствующем государстве или организации с точки зрения эффективной внешней политики», — говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что у президента в Грузии нет полномочий для принятия решений во внутренней или внешней политике. Её отказ подписывать приказы о назначении или увольнении послов в правительстве считают незаконным и просят конституционный суд дать своё заключение.

Напомним, 14 марта Зурабишвили заявила, что в правительстве ей не согласовали серию встреч с главами государств и руководством ЕС. Она всё равно отправилась в Европу, но в частном порядке. В правящей партии «Грузинская мечта» назвали это «нарушением конституции». Впоследствии в партии обвинили Зурабишвили в отказе подписывать документы о назначении послов.