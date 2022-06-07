Томск, 7 июня, 2022, 08:19 — ИА Регнум. В Томске перед судом предстанет 29-летний житель Бакчарского района по обвинению в разбойном нападении и убийстве 74-летней томички. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по Томской области.

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По данным следствия, в ноябре 2021 года обвиняемый пришёл к потерпевшей в квартиру с топором, полагая, что у неё есть деньги и ценное имущество. Напав на женщину, он нанёс множественные удары обухом топора по жизненно важным органам, в результате чего жертва скончалась на месте.

«После совершения убийства обвиняемый похитил из квартиры денежные средства в сумме 2 000 рублей и две бутылки коньяка. В настоящее время расследование уголовного дела завершено, материалы дела направлены в Томский областной суд для рассмотрения по существу», — отметили в управлении.