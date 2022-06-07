Бамако, , 08:18 — REGNUM Временное правительство Мали предложило двухлетний план по переходу власти к демократическому правлению, заявил официальный представитель исполнительного органа Абдулай Майга 6 июня в ходе выступления по национальному телевидению.

Флаг Мали Rgaudin

Нынешнее руководство страны правит страной с августа 2020 года, когда в республике произошел военный переворот. Переходное правительство считает, что новый план политических преобразований уже реализуется и его начало следует отсчитывать с 26 марта 2022 года.

Как сообщало ИА REGNUM, в начале февраля ЕС ввел санкции в отношении нескольких высокопоставленных лиц временного правительства Мали, в том числе против премьер-министра Чогуэля Майги. На такой шаг Евросоюз пошел якобы из-за задержки проведения выборов и отсутствия реформ в стране.

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