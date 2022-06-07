Уфа, 7 июня, 2022, 08:21 — ИА Регнум. Капитальные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП) намерены открыть в ближайшее время в нескольких районах Башкирии. Об этом 7 июня сообщил глава республики Радий Хабиров в своем телеграм-канале.

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Он сообщил, что в регионе продолжается работа по расширению сети медучреждений, в которых жители могут получить первичную медпомощь.

«Уже в ближайшее время откроем новые, капитальные ФАПы в Стерлибашевском, Зианчуринском, Аургазинском, Татышлинском районах. Здания уже достроили, установили оборудование. В процессе — получение лицензий», — сообщил глава региона.

Хабиров отметил, что летом 2022 года планируется сдача поликлиники в Бирске. Осенью текущего года планируется открытие двух врачебных амбулаторий в селах Старые Туймазы Туймазинского района и Дюмеево Илишевского района. Идет возведение детской поликлиники в Баймаке и поликлиники в уфимском микрорайоне Затон.

Глава региона также сообщил, что два медицинских учреждения начали строить на северо-востоке Башкирии: детскую поликлинику с дневным стационаром в Месягутово Дуванского района и больницу со станцией скорой помощи в Большеустьикинском Мечетлинского района. Эти объекты планируют сдать в следующем году.