Новосибирск, , 08:18 — REGNUM В Новосибирской области средства материнского капитала чаще всего тратят на улучшение жилищных условий. Об этом ИА REGNUM сообщили в региональном отделении Пенсионного фонда России.

Материнский капитал © ИА REGNUM

«На эти цели средства маткапитала направили более 70% семей, являющихся владельцами сертификатов на материнский капитал, — уточнили в ПФР. — Из них более 12 тысяч семей за счёт средств капитала построили индивидуальные жилые дома».

При этом материнский капитал также можно использовать и на компенсацию проведенного ранее строительства.