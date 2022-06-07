Токио, , 08:17 — REGNUM Япония внесла в санкционный список два российских банка. Кроме того, ограничения введены и в отношении одного банк Белоруссии. Об этом 7 июня сообщает МИД страны.

Санкции Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, под действия санкций попали Россельхозбанк и «Кредитный банк Москвы», а также белорусский банк «Белинвестбанк» (Белорусский банк развития и реконструкции).

В соответствии с введёнными мерами, которые вступают в силу 7 июня, в Японии будет действовать запрет на осуществление финансовых операций с перечисленными финансовыми организациями, а их активы в стране будут заморожены.

Кроме того, запрещается экспорт товаров, способствующих «укреплению промышленной базы Российской Федерации». Их наименования не уточняются.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте глава министерства финансов Японии Сюнъити Судзуки заявил о заморозке активов российских банков ВТБ, «Открытие», Новикомбанка, Совкомбанка. Ранее было принято решение заморозить активы банка «Россия», Промсвязьбанка и ВЭБ.

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