Якутск, 7 июня, 2022, 08:20 — ИА Регнум. В населённых пунктах Якутии в ближайшие сутки пройдут грозы с порывами ветра. Непогода ожидается в 14 районах республики 7 и 8 июня, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе МЧС по региону.

ИА REGNUM Гроза в Москве

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Прогноз в республике был изменён. Сначала ожидалась аномальная жара до +31 градуса с превышением на семь градусов среднемноголетних значений. Теперь 7 и 8 июня в Якутии ждут грозы и сильный ветер. Ливни пройдут в Горном, Хангаласском, Усть-Майском, Алданском, Нерюнгринском, Ленском, Олекминском, Мирнинском, Сунтарском, Нюрбинском, Вилюйской группе, Кобяйском, Жиганском районах и Оймяконском районах республики.

Как сообщало ИА REGNUM, риск образования смерчей повысился рядом с крупными ущельями в ряде районов и Сочи в Краснодарском крае.