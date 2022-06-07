Москва, , 08:16 — REGNUM Россия и Пакистан обсуждают юридические вопросы реализации проекта газопровода «Пакистанский поток», Исламабад привержен этому проекту. Об этом 7 июня заявил посол Пакистана в РФ Шафкат Али Хан.

Пакистан Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Пока нет точных дат. Есть несколько юридических вопросов. Что касается политической воли, обе страны привержены этому проекту», — сказал посол.

Напомним, в октябре 2015 года Россия и Пакистан подписали межправительственное соглашение о строительстве газопровода с использованием российских материалов, технологий и услуг.

В марте 2022 года министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия и Пакистан готовы наращивать многоплановое двустороннее взаимодействие, в том числе строительство газопровода «Пакистанский поток».

Газопровод «Пакистанский поток» (первоначальное название «Север — Юг»), должен связать порты Карачи и Гвадар на юге Пакистана, в которых есть инфраструктура для приёма сжиженного газа, с электростанциями и промышленными объектами на севере страны.

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