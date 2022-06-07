Хабаровск, 7 июня 2022, 08:15 — REGNUM В Хабаровском крае продолжается разработка стратегического мастер-плана — разработчики предлагают создавать производственные кластеры, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства региона.
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«Когда мы говорим об агломерации, то подразумеваем, конечно же, взаимодействие Хабаровска и Хабаровского района. С его населенными пунктами, расположенными вблизи от города. Создание агломерации имеет ряд преимуществ, которые вполне могли бы стать драйверами региональной экономики», — сказал замминистра строительства — главный архитектор региона Александр Селеменев.
В хабаровской агломерации предлагается создать агропромышленный и животноводческий комплексы, а также молочные фермы.
В мастер-план уже вошли десять ключевых проектов развития города. В том числе: создание межвузовского кампуса ТОГУ, развитие набережной Амура, исторического центра и другие.
Итоговый план появится к началу 2023 года.
Как сообщало ИА REGNUM, руководство Башкирии делает ставку на развитие промышленных кластеров.