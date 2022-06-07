Красноярск, , 08:15 — REGNUM Полицейские в Красноярске ищут мужчину, применившего физическую силу к собаке. Об этом ИА REGNUM сообщили 7 июня в ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Собака Анна Рыжкова © ИА REGNUM

В полицию поступило сообщение о появившемся в соцсетях видео. На кадрах видно, что мужчина на улице Семафорной бьёт собаку. Участковые пытаются установить личность мужчины и обстоятельства произошедшего. Опрашиваются возможные очевидцы.

По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям мужчины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Архангельской области возбудили уголовное дело об убийстве собаки.

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