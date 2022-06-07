Южно-Сахалинск, , 08:15 — REGNUM Сахалин примет активное участие в восстановлении города Шахтёрск в Донецкой Народной Республике, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 7 июня в правительстве островного региона.

Флаги ДНР и ЛНР Правительство Донецкой Народной Республики

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«Город серьезно пострадал от обстрелов ВСУ. Сейчас там работает делегация Сахалинской области. Наши специалисты изучают ситуацию на месте и помогают составить план работ. Мы намерены сотрудничать во всех видах деятельности — в социальной политике, медицине, образовании. Однако главное направление на ближайшие месяцы — это жилищно-коммунальное хозяйство», — сказал губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Он подчеркнул, что главным акцентом сейчас является подготовка города к отопительному сезону и ремонт системы водоснабжения.

Как сообщало ИА REGNUM, военные следственные органы СК РФ возбудили в отношении военнослужащих 56 отдельной мотопехотной бригады ВСУ уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны).