Москва, 7 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Молиться за участников спецоперации по денацификации и демилитаризации на Украине призвали представители российских мусульманских религиозных организаций. Об этом 7 июня сообщает РИА Новости.

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«Лучше того, что сказал наш президент Владимир Путин о мусульманах как о храбрых воинах, участвующих в спецоперации, не скажешь. От себя могу добавить, что нашим парням нужно помогать молитвами, оказывать при необходимости любую помощь и поддержку. Призываю единоверцев и соотечественников не оставаться в стороне. Мы были вместе и будем вместе», — с таким обращение к мусульманам выступил глава Координационного центра мусульман Северного Кавказа Исмаил Бердиев.

Глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов отметил, что события на Украине обсуждаются на встречах с руководителями региональных муфтиятов, а также с прихожанами и с родными и близкими военнослужащих.

По словам Крганова, при встречах и общении с военнослужащими, одна из которых состоялась у него в Мурманске, ясно проявляется сильный моральный дух моряков и офицеров, которых поддерживают их единоверцы. Крганов выразил благодарность военнослужащим, показавшим себя достойными воинами и патриотами своей Родины.

«Каждый из наших ребят, кого призвали, без тени сомнения встал на защиту своей Родины, защиту общего будущего мира», — добавил глава Духовного собрания мусульман России.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, по словам главы Духовного собрания мусульман России Крганова, граждане России должны исполнять свой воинский долг и защищать суверенитет своей Отчизны. По мнению Крганова, необходимости разъяснять эту истину с религиозной точки зрения нет.