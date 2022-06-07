Токио, 7 июня, 2022, 08:13 — ИА Регнум. Японии и США провели совместные учения, в которых, помимо японских истребителей, были задействованы два стратегических бомбардировщика B-1 американских ВВС. Об этом со ссылкой на японские силы самообороны 7 июня сообщает агентство Kyodo.

airforcephotos.blogspot.com Бомбардировщик ВВС США В-1

С японской стороны в учениях, которые 3 июня прошли в Тихом океане к востоку от северной японской префектуры Аомори, были задействованы истребители F-15. По информации ведомства, экипажи союзных стран отрабатывали перехват вражеских самолётов.

Агентство отмечает, что ещё одной целью проведения совместных учений могло стать сдерживание КНДР, активизировавшей в этом году испытания своих баллистических ракет.

Как сообщало ИА REGNUM, военнослужащие из Японии и США провели совместные учения по реагированию на пуски баллистических ракет.

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