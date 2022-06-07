Москва, , 08:12 — REGNUM По итогам дня 6 июня нефть марки Brent подешевела на 0,85%, до $120,28. В ходе европейской сессии цена снижалась до $118,74, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Нефтепровод на Аляске (сс) Malcolm Manners

Рынок отреагировал снижением на две новости: повышение отпускных цен саудовской госкомпанией Saudi Aramco и разрешение Венесуэле экспортировать в ЕС.

Объемы экспорта будут небольшими, поэтому поставки из Венесуэлы не окажут на общее предложение нефти.

Сегодня, 7 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $120 за баррель. Нисходящая коррекция была неглубокой.

Покупатели отыграли вчерашние потери, и готовы возобновить восходящее движение выше отметки $121 за баррель. Рост котировок сдерживается укреплением доллара на Форекс.

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