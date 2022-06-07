Донецк, 7 июня, 2022, 08:12 — ИА Регнум. Следственный комитет России расследует обстоятельства новых военных преступлений, совершённых украинскими силовиками, сообщает 7 июня пресс-служба СК России.

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По данным штаба территориальной обороны ДНР и мэрии Донецка, в результате обстрела Волновахи, Макеевки и Петровского района столицы республики погибли четыре человека, ещё четыре мирных жителя получили ранения. Также появились сведения, что киевские националисты заранее готовились занимать огневые позиции в жилых домах.

«Изложенным фактам будет дана всесторонняя правовая оценка в рамках расследования уголовных дел о преступлениях киевского режима», — говорится в заявлении комитета.