Тюмень, , 08:12 — REGNUM В Тюменской области средняя продолжительность жизни составляет 70,1 лет. Об этом сообщает Росстат.

Древо Жизни Цитата из а/ф «Достичь Терры». реж Осаму Ямазаки. 2007. Япония

Причём годом ранее средняя продолжительность жизни в регионе была аналогичной. Тюменские мужчины живут меньше женщин на 10 лет. Их продолжительность жизни составляет 66,5 лет, у прекрасного пола Тюменской области соответственно составляет 76,5 лет.

Дольше всех в Уральском федеральном округе живут жители Югры. Их средняя продолжительность жизни составляет 72,1 года, на Ямале, в Челябинской области — 69,1 лет, в Свердловской — 68,7, в Курганской области — 68,2 лет.