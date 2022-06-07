Джакарта, , 08:09 — REGNUM Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что его правительство намерено вновь развить способность жителей Австралии говорить на индонезийском языке, сообщает Antara.

Перт, Австралия Michael_Spencer

«Мое правительство намерено восстановить навыки владения индонезийским языком, чтобы поддержать австралийский консорциум в рамках программы изучения Индонезии», — говорится в заявлении премьер-министра Австралии после двусторонней встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в президентском дворце в Богоре.

Премьер-министр считает, что чем больше австралийцев смогут говорить по-индонезийски, тем теснее будут дружественные отношения между двумя странами.

Австралия откроет стипендии для жителей Индонезии для получения степени магистра и доктора.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз предлагает экспертные знания для поддержки планирования развития новой столицы Индонезии.

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