Джакарта, 7 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что его правительство намерено вновь развить способность жителей Австралии говорить на индонезийском языке, сообщает Antara.

Michael_Spencer Перт, Австралия

«Мое правительство намерено восстановить навыки владения индонезийским языком, чтобы поддержать австралийский консорциум в рамках программы изучения Индонезии», — говорится в заявлении премьер-министра Австралии после двусторонней встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в президентском дворце в Богоре.

Премьер-министр считает, что чем больше австралийцев смогут говорить по-индонезийски, тем теснее будут дружественные отношения между двумя странами.

Австралия откроет стипендии для жителей Индонезии для получения степени магистра и доктора.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз предлагает экспертные знания для поддержки планирования развития новой столицы Индонезии.