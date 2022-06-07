Премьер-министр Австралии пообещал вернуть индонезийский язык в страну
Джакарта, 7 июня, 2022, 08:09 — ИА Регнум. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз заявил, что его правительство намерено вновь развить способность жителей Австралии говорить на индонезийском языке, сообщает Antara.
«Мое правительство намерено восстановить навыки владения индонезийским языком, чтобы поддержать австралийский консорциум в рамках программы изучения Индонезии», — говорится в заявлении премьер-министра Австралии после двусторонней встречи с президентом Индонезии Джоко Видодо в президентском дворце в Богоре.
Премьер-министр считает, что чем больше австралийцев смогут говорить по-индонезийски, тем теснее будут дружественные отношения между двумя странами.
Австралия откроет стипендии для жителей Индонезии для получения степени магистра и доктора.
Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз предлагает экспертные знания для поддержки планирования развития новой столицы Индонезии.