Москва, , 08:09 — REGNUM Торги на Мосбирже 6 июня проходили спокойно, как и в предыдущие дни, заявил корреспонденту ИА REGNUM финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов.

Деньги Https://pixabay.com

После налогового периода и проведенных платежей европейскими покупателями за российский газ, торговые объемы на валютном рынке снизились в два раза. Пара доллар/рубль стабилизировалась на уровне 61,00 руб, евро/рубль — 64,00 руб.

По итогам дня рублевые пары закрылись ростом. Пара доллар/рубль повысилась на 0,11%, до 61,01 руб., евро/рубль — на 0,54%, до 65,10 руб., фунт/рубль — на 3,17%, до 84,00 руб.

Основными причинами крепкого рубля по-прежнему остается избыточное предложение валюты от экспортеров и низкий спрос на валюту со стороны импортеров.

С одной стороны, рубль получает поддержку от высоких цен на нефть. Они сохраняют на рынке повышенное предложение валюты от продажи нефти экспортерами.

С другой стороны, от ЦБ РФ на заседании 10 июня ожидается снижение ключевой ставки на 100 базисных пунктов, до 10% годовых. Санкции только усиливаются.

Замглавы польского МИДа Павел Яблоньский заявил о подготовке седьмого пакета санкций ЕС против России.

Он призывает европейских политиков ужесточить ограничительные меры в отношении поставок российского газа и российских банков (отключение всех российских банков от SWIFT), а также конфисковывать замороженные активы в ЕС.

Сегодня, 7 июня, на торгах в Азии нефть марки Brent стоит $120 за баррель. По рублевым парам ожидается продолжение бокового движения. Для пары доллар/рубль диапазон находится между уровней 58,00-65,50 руб.

Потребительская инфляция замедлилась. Курсы основных валют стабильны. Негативный внешний фон игнорируется.

Есть ощущение, что из-за антироссийских санкций и замороженных зарубежных акций у российских инвесторов, многие просто вышли в кэш, заняв выжидательную позицию до лучших времен.

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