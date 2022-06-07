Иркутск, 7 июня, 2022, 08:08 — ИА Регнум. Иркутской области 27 сентября 2022 года исполнится 85 лет. Этому событию намерены посвятить 20 фестивалей и концертов, сообщает 7 июня телеграмм-канал правительства региона.

Флаг Иркутской области

«В сентябре пройдет большое количество фестивалей и крупных мероприятий, примерный план праздничных мероприятий уже сформирован. Сегодня мы подтвердили, что 10 сентября для жителей Иркутска проведем городской праздник. Также в сентябре у нас будут работать две выставки государственных музеев. В конце августа Русский государственный музей привезет выставку раннего авангарда. Также пройдут дни Эрмитажа в Иркутской области. Это знаковое событие, так как последний раз Эрмитаж приезжал в Иркутскую область в 2011 году», — отметила министр культуры и архивов Олеся Полунина.

В целом план мероприятий включает более 340 культурно-массовых, спортивно-оздоровительных мероприятий, творческих акций и проектов, а также строительство и реконструкция социальных объектов и мероприятия федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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