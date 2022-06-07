Новосибирск, 7 июня, 2022, 08:06 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 8 по 10 июня местами ожидается высокая пожароопасность (четвёртого класса). Об этом сообщил Западно-Сибирский гидрометцентр.

Погода

По прогнозу синоптиков сегодня, 7 июня, в Новосибирске в первой половине дня ожидается преимущественно без осадков, ветер юго-восточный 4-9 м/с, температура воздуха +9… +11 °C. В Новосибирской области — +17…+22 °C.

При этом в Новосибирской области завтра, 8 июня, в отдельных районах ожидаются небольшие дожди, днём с грозами. Будет дуть юго-восточный ветер 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит +2…+7 °C, местами до +12 °C, днём — +19…+24 °C.