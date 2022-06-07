Чебоксары, 7 июня 2022, 08:04 — REGNUM В Чувашии в рамках весеннего сева навешивание хмеля произведено на площади 117 гектаров при задаче в 1 тыс. гектаров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на планёрке в правительстве.
По данным министерства сельского хозяйства, в Чувашии навешивание хмеля проведено на площади 117 гектаров, что на 17 гектаров больше уровня 2021 года (+17%), когда хмелем было занято 100 гектаров.
Руководитель республики поручил «провести большой комплекс мероприятий», а также «подготовить отдельные мероприятия, чтобы достичь намеченного».
Всего в Чувашии хмелеводством занимаются шесть хозяйств.
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