Чебоксары, 7 июня, 2022, 08:04 — ИА Регнум. В Чувашии в рамках весеннего сева навешивание хмеля произведено на площади 117 гектаров при задаче в 1 тыс. гектаров. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом было заявлено на планёрке в правительстве.

По данным министерства сельского хозяйства, в Чувашии навешивание хмеля проведено на площади 117 гектаров, что на 17 гектаров больше уровня 2021 года (+17%), когда хмелем было занято 100 гектаров.

«Мы ставили задачу, что в этом году мы ещё попытаемся… Вернее, не попытаемся. Мы с вами поставили задачу охватить данным направлением ещё примерно около 1 тыс. гектаров земли», — напомнил глава Чувашии Олег Николаев, призвав аграрное ведомство «задачу не сбавлять» .

Руководитель республики поручил «провести большой комплекс мероприятий», а также «подготовить отдельные мероприятия, чтобы достичь намеченного».

Всего в Чувашии хмелеводством занимаются шесть хозяйств.