Донецк, , 08:04 — REGNUM Вооруженные украинские формирования обстреляли населенный пункт Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) из минометов. Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Миномётный обстрел John Crosby

Отмечается, что обстрел Гольмовского со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 07:00 (совпадает с мск) и в ходе него по населенному пункту было выпущено шесть мин калибра 120 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что киевские боевики обстреляли города Макеевка и Ясиноватая в ДНР из реактивных систем залпового огня «Град».