7 июня 2022 | Время чтения 1 мин

Татьяна Иващенко, , 10:02 — REGNUM В соцсетях 7 июня обсуждают новость о том, что Борису Джонсону удалось сохранить пост премьер-министра Великобритании.

Борис Джонсон Иван Шилов © ИА REGNUM

Как стало известно 6 июня, парламентарии от правящей Консервативной партии не набрали нужного числа голосов для вынесения ему вотума недоверия.

Читайте также: Британские консерваторы проголосовали за доверие Борису Джонсону

«Такое не тонет», — комментирует подписчик новостного телеграм-канала Dao K.

«Кто бы сомневался», — пишет Dimkadimka D.

«Больше вони было», — иронизирует Оксана.

Артём считает, что уход Джонсона не изменил бы ничего к лучшему: «Там ещё хуже лезли на его место».

«Расчёску надо подарить ему», — шутит Владимир, намекая на экстравагантную причёску британского премьера.

«Предсказуемо, сам же и организовал это всё. Потому что теперь ему год нельзя повторно вотум объявлять. Он знал, что к зиме его скинуть попытаются, поэтому сейчас и подсуетился. Сделал фейковое недоверие, чтоб потом настоящее не влепили», — рассуждает Екатерина.

Борис Джонсон Facebook.com borisjohnson

«Сменили бы одну марионетку на другую», — сделал вывод Владимир.

«Их власти всё равно на народ. И они ещё нас учить будут», — возмущён Алексей.

«Да они там все упыри. К этому хоть привыкли, смешной он», — считает Юлия З.

«Да всё равно на мелкобританию эту — что одна марионетка, что другая, разницы нет», — рассуждает Александра.

«Хитрый жучара, пока рейтинг не упал ниже плинтуса, разыграли этот спектакль. Теперь какое-то время сможет жить спокойно», — отметил Solvador.

«У них же парламент. Чихать они хотели на мнение людей», — убеждён Dan D.

А вот V Max жалеет, что Джонсон сохранил свой пост: «Какая жалость! Видеть этого неряху уже просто невыносимо».

«Кто бы сомневался… Шумиху сделал вокруг себя», — подытожила обсуждение Нина.

Как сообщало ИА REGNUM, за вынесение вотума доверия Джонсону проголосовали 211 представителей Консервативной партии, о недоверии заявили 148 человек.