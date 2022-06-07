Тунис, , 08:01 — REGNUM Президент Кайс Сайед приказал сократить зарплаты судей, которые начали недельную забастовку после подписания президентского указа, позволяющего главе государства увольнять их. Об этом сообщило агентство Reuters.

Флаг Туниса

2 июня Сайед уволил 57 судей, обвинив их в халатности, коррупции и поддержке террористов. Глава Тунисской ассоциации судей Анас Хамаиди сказал, что 99% судебных работников будут продолжать протест до тех пор, пока президент не восстановит всех уволенных. С 6 июня в республике закрыты все залы суда.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 мая тунисский президент Кайс Саид объявил о создании национального консультативного комитета для разработки новой конституции Туниса.

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