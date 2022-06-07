Кызыл, 7 июня, 2022, 08:01 — ИА Регнум. В Туве за неделю с 27 мая по 2 июня выявили восемь новых случаев заражения коронавирусом. Это на 19 случаев меньше, чем на предыдущей неделе, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

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Новые носители зарегистрированы в Кызыле, Барун-Хемчикском, Сут-Хольском и Эрзинском районах. Среди заболевщих двое детей.

«На лечении находится 16 человек, в том числе на стационарном — 9. Полный вакцинальный курс прошли 108 257 человек, коллективный иммунитет составил 31%», — добавили в минздраве.