Уфа, , 08:04 — REGNUM Сайт государственного собрания Башкирии подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.

Хакер Pixabay.com

Сообщается, что днем 6 июня сайт госсобрания Башкирии оказался недоступен для пользователей.

«Работа сайта нарушена. Сейчас наши технические специалисты занимаются диагностикой и ведут работу по устранению проблемы. В такой же ситуации сегодня оказались и многие другие региональные парламенты. Подробности будут известны позже, но уже сейчас можно говорить о серьезной хакерской атаке», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.

Отмечается, что электронная почта и система электронного документооборота регионального парламента работают в штатном режиме.

Толкачев напомнил, что ранее также предпринимались попытки нарушить работу сайта.

Сейчас сайт госсобрания региона работает в обычном режиме.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии появился штаб по обеспечению кибербезопасности.