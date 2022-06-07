Сайт парламента Башкирии подвергся атаке хакеров
Уфа, 7 июня, 2022, 08:04 — ИА Регнум. Сайт государственного собрания Башкирии подвергся хакерской атаке. Об этом сообщает пресс-служба республиканского парламента.
Сообщается, что днем 6 июня сайт госсобрания Башкирии оказался недоступен для пользователей.
«Работа сайта нарушена. Сейчас наши технические специалисты занимаются диагностикой и ведут работу по устранению проблемы. В такой же ситуации сегодня оказались и многие другие региональные парламенты. Подробности будут известны позже, но уже сейчас можно говорить о серьезной хакерской атаке», — приводит пресс-служба слова председателя государственного собрания региона Константина Толкачева.
Отмечается, что электронная почта и система электронного документооборота регионального парламента работают в штатном режиме.
Толкачев напомнил, что ранее также предпринимались попытки нарушить работу сайта.
Сейчас сайт госсобрания региона работает в обычном режиме.
Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что в Башкирии появился штаб по обеспечению кибербезопасности.