Донецк, , 07:59 — REGNUM Киевские боевики обстреляли города Макеевка и Ясиноватая в Донецкой Народной Республике (ДНР) из реактивных систем залпового огня «Град». Об этом 7 июня сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Реактивная система залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град» Сайт объединения «Сибприбормаш»

Уточняется, что обстрел Макеевки со стороны украинских нацистов был зафиксирован в 06:09 (совпадает с мск) и в ходе него по городу было выпущено пять ракет из РСЗО БМ21 «Град».

Также отмечается, что в 06:26 ВСУ обстреляли Ясиноватую, выпустив по ней 15 ракет из РСЗО БМ21 «Град».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что якутянин был оштрафован на 30 тыс. рублей за то, что написал на ограждениях фразы, дискредитирующие армию России.