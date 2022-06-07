Ереван, , 07:59 — REGNUM Сторонники протестного движения «Сопротивление», выступающие за отставку премьер-министра Армении Никола Пашиняна, 7 июня отправятся пикетировать представительство Евросоюза в Ереване. Об этом вице-спикер парламента страны от оппозиционного блока «Армения» Ишхан Сагателян объявил на митинге.

Протест OpenClipart-Vectors

Он призвал всех собраться на площади Франции в 10:00 (09:00 мск). После этого протестующие пройдут колонной до дипмиссии ЕС, где заявят о случаях насилия правоохранителей.

«Всех, кто пострадал в эти дни, кто был задержан, приглашаем семьи тех, кто арестован, — сказал Сагателян. — Направимся к делегации ЕС, где чёткими фактами представим насилие, происходившее в эти дни в нашей стране и потребуем оценки».

Вице-спикер отметил, что в случае отсутствия ответа от европейских дипломатов, будет зафиксировано, что они применяют двойные стандарты, чем «способствуют установлению диктатуры в стране».

Сагателян также сообщил, что в течение дня будет несколько акций. Традиционного вечернего митинга на площади Франции не будет, там будет культурная программа.

Напомним, в Ереване более месяца проходят масштабные акции протеста. Активисты обвиняют Пашиняна в «предательстве» интересов армянского народа из-за того, что он призвал «снизить планку» по вопросу Нагорного Карабаха. 3 июня противостояние протестующих с полицией дошло до столкновений. Правоохранители применили светошумовые гранаты. Это происходило в том числе возле представительства ЕС.

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