Новосибирск, 7 июня, 2022, 07:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области с 15 июня начнётся летнее ограничение движения большегрузов. Об этом сегодня, 7 июня, сообщило территориальное управление автомобильных дорог региона.

Vk.com/yardorogi Большегруз на дороге

Ограничение вводится в соответствии с приказом минтранса Новосибирской области.

Временное ограничение будет действовать при дневных температурах воздуха выше 32 °C с 15 июня по 31 августа. При этом в этот период с 22:00 до 10:00 (время местное) проезд транспорта с допустимыми осевыми нагрузками разрешён.