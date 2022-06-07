Токио, 7 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Власти Японии намерены призвать иностранных туристов носить защитные маски и оформлять страховку на случай заболевания коронавирусной инфекцией, сообщает агентство Kyodo.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

По его данным, японское министерство туризма выпустило соответствующие рекомендации для туристических агентств и гостиниц перед открытием въезда в страну для туристов. Новые меры, считают в министерстве, должны помочь избежать новых вспышек COVID-19.

«Понимание и соблюдение рекомендаций позволит нам постепенно возобновить внутренний туризм, а затем расширить успех», — заявил глава министерства Саито Тетсуо в ходе пресс-конференции.

В соответствии с рекомендациями, туристическим агентствам рекомендуется возить путешественников в места с малым числом людей, а также выбирать учреждения, где хорошо соблюдаются санитарные требования. Кроме того, агентствам будет необходимо собрать необходимую информацию о медучреждениях и гостиницах на случай, если потребуется изоляция кого-либо из туристов.