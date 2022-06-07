Владивосток, 7 июня, 2022, 07:57 — ИА Регнум. Во Владивостоке подвели итоги голосования за территории, которые благоустроят в 2023 году, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе городской мэрии.

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По итогам голосования наибольшее число голосов отдано парку отдыха в Снеговой Пади (9824), общественной территории на сопке Орлиное Гнездо (9537) и территория в районе озера на Сафонова, 14 (7706).

Как сообщало ИА REGNUM, жители Магаданской области выбрали дизайн-проекты и общественные территории территории в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», которые благоустроят в 2023 году.