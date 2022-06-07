Село Курманаевка, Оренбургская область, 7 июня, 2022, 07:56 — ИА Регнум. В Оренбургской области 6 июня выпал град размером с перепелиное яйцо, сообщают СМИ.

rohrspatz Град

Ливень с градом прошёл в Курманаевском районе. Фотографии, на которых запечатлён град, опубликовал телеграм-канал «Вести Оренбуржья».

Стоит отметить, ранее департамент пожарной безопасности и гражданской защиты, сделал рассылку предупреждения о неблагоприятных погодных условиях вечером и ночью 6 июня. Прогноз о ветреной дождливой погоде с градом сбылся.