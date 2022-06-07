Тегеран, 7 июня, 2022, 08:31 — ИА Регнум. Иран и Катар подписали меморандум о взаимопонимании по созданию совместного торгового совета. Cовет провел свое первое заседание в Дохе 6 июня. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews.

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По данным Катарского информационного агентства (QNA), документ был подписан шейхом Халифой бен Джассимом Аль Тани, председателем торгово-промышленной палаты Катара, и его иранским коллегой Голамом-Хосейном Шафейи.

Шейх Халифа бен Джассим Аль Тани приветствовал создание совета, в состав которого входят представители различных секторов экономики двух стран. Он отметил, что совет поможет раскрыть инвестиционные возможности в обеих странах и расширить взаимное сотрудничество.

Катарский представитель также подчеркнул важность роли, которую частный сектор может сыграть в развитии торговли между двумя сторонами.

Шафейи, со своей стороны, объявил о готовности Ирана активизировать торговые связи с Катаром и отметил, что в этом отношении существует множество оснований для сотрудничества.