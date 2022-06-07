Посёлок Усть-Ордынский, Иркутская область, 7 июня, 2022, 07:50 — ИА Регнум. ГУ МВД РФ по Иркутской области сообщает подробности уголовного дела, возбуждённого по факту угона автомобиля Эхирит-Булагатском районе.

МВД В Эхирит-Булагатском районе Иркутской области «по горячим следам» раскрыт угон автомашины.

Инцидент произошёл накануне, 6 июня, в вечернее время. В полицию обратился автовладелец с заявлением об угоне его машины Nissan Atlas, которая находилась во дворе жилого дома. В ходе оперативно-розыскных мероприятий инспектором ДПС совместно с сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый, которым оказался ранее судимый за совершение кражи, не имеющий права управления транспортным средством, 21-летний житель п. Мегет Ангарского городского округа, работающий у заявителя.

Как пояснил задержанный, угон совершил, чтобы добраться до места жительства. Транспортное средство возвращено владельцу в исправном состоянии. За управление автомашиной лицом, не имеющим права управления транспортным средством, по части 1 статьи 12.7 КоАП РФ, автомобилисту грозит административный штраф в размере от 5 до 15 тысяч рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 166 Уголовного кодекса Российской Федерации («Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения»). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 3 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, в Пермском крае на днях житель Александровска угнал автомашину и насмерть сбил двух 15-летних девочек.

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