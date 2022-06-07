Тегеран, 7 июня, 2022, 08:49 — ИА Регнум. Материнская компания IranTourismDevelopment подписала несколько меморандумов о взаимопонимании, направленных на облегчение посещения иностранцами туристических и паломнических мест Ирана. Об этом сообщило иранское агентство MehrNews 6 июня.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Иран

По данным управления по связям с общественностью министерства культурного наследия, туризма и ремесел, компания подписала меморандум о взаимопонимании с пакистанской холдинговой компанией Alamdar для развития религиозного туризма между двумя странами.

Документ направлен на увеличение числа пакистанских паломников, посещающих иранские священные города Кум и Мешхед.

Материнская компания IranTourismDevelopment также подписала меморандум о взаимопонимании с Организацией по развитию ирано-иракских связей.

Документ был подписан в соответствии с планом по содействию прибытию одного миллиона иностранных паломников в город Мешхед, где находится святыня Восьмого шиитского имама Резы.