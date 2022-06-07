Тегеран, , 09:18 — REGNUM 6 июня министр иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика продолжит поддерживать сопротивление палестинцев. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

С флагом Палестины (сс) Ahmed Abu Hameeda

Амир Абдоллахиан встретился и провел переговоры с группой политических лидеров и официальных лиц Палестины и Ливана, присутствовавших на церемонии по случаю 33-й годовщины кончины имама Хомейни в Тегеране.

Указав на мысли имама Хомейни о палестинском вопросе, иранский дипломат отметил, что имам считал Палестину центром исламского мира.

Он подчеркнул, что наряду с мнением имама Хомейни, Верховный лидер Исламской революции аятолла Сейед Али Хаменеи также испытывает особую обеспокоенность по поводу вопроса освобождения Палестины и верит в освобождение всей оккупированной территории.

Говоря о всесторонней поддержке Ираном палестинского сопротивления, Амир Абдоллахиан заявил, что Исламская Республика Иран не отступит от своей принципиальной позиции, несмотря на внешнее давление.